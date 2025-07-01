Esenyurt'ta Yeni Nefes Bahçesi Açıldı
Esenyurt Belediyesi, Hürriyet Mahallesi'nde 310 metrekarelik alana inşa edilen yeni nefes bahçesini vatandaşların hizmetine sundu. Proje, çocuk oyun alanları, oturma yerleri ve yürüyüş yollarıyla donatıldı.
Esenyurt Belediyesinin Kar Sokak Nefes Bahçesi projesi vatandaşların hizmetine sunuldu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hürriyet Mahallesi'ndeki 310 metrekarelik alana inşa edilen bahçe bölgenin yeşil alan ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacak.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede tamamlanan projede, çocuk oyun grupları, oturma alanları, yürüyüş yolu ve çeşitli bitki türleri yer alıyor.
Mahalle sakinlerinin dinlenebileceği ve çocukların güvenle oyun oynayabileceği alan olarak tasarlanan bahçe, vatandaşların beğenisine sunuldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilçede dördüncüsü tamamlanan nefes bahçelerinin iki mahallede daha yapıldığını belirtti.
Aksoy, ilçeye kısa sürede 6 yeni nefes bahçesi kazandırdıklarını kaydederek, "Yaz aylarında vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebileceği, dinlenebileceği alanların sayısını artıracağız." ifadelerini kullandı.