Esenyurt'ta Yeni Nefes Bahçesi Açıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesi, Hürriyet Mahallesi'nde 310 metrekarelik alana inşa edilen yeni nefes bahçesini vatandaşların hizmetine sundu. Proje, çocuk oyun alanları, oturma yerleri ve yürüyüş yollarıyla donatıldı.

Esenyurt Belediyesinin Kar Sokak Nefes Bahçesi projesi vatandaşların hizmetine sunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hürriyet Mahallesi'ndeki 310 metrekarelik alana inşa edilen bahçe bölgenin yeşil alan ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacak.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede tamamlanan projede, çocuk oyun grupları, oturma alanları, yürüyüş yolu ve çeşitli bitki türleri yer alıyor.

Mahalle sakinlerinin dinlenebileceği ve çocukların güvenle oyun oynayabileceği alan olarak tasarlanan bahçe, vatandaşların beğenisine sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilçede dördüncüsü tamamlanan nefes bahçelerinin iki mahallede daha yapıldığını belirtti.

Aksoy, ilçeye kısa sürede 6 yeni nefes bahçesi kazandırdıklarını kaydederek, "Yaz aylarında vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebileceği, dinlenebileceği alanların sayısını artıracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek

Yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Şındak'ın rektörlük konutundaki arızalı sinekliklere 193 bin lira harcandı

Lüks tutkunu rektör! Sinekliğe harcadığı rakam dudak uçuklattı
Timsah, suya sürüklediği yaşlı adamı öldürdü: Çevredekilerin kurtarma çabası sonuçsuz kaldı

Timsah, suya sürüklediği yaşlı adamı öldürdü
Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar

Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer dahil onlarca kişi gözaltında

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer gözaltında
46 yaşında oğluyla birlikte şampiyon oldu, futbolu zirvede bıraktı

46 yaşında oğluyla birlikte şampiyon oldu, futbolu zirvede bıraktı
Tartışma yaşadığı kadın kasiyere yumruk attı

Zincir marketin kamerasına yansıyan görüntü infial yarattı
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı

Leman protestosunda olay görüntü! Bir anda binaya tırmanmaya başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.