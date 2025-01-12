Esenyurt'ta Yaşlı ve Engelli Vatandaşlara Gönül Sofraları

Esenyurt Belediyesi, ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli vatandaşların evlerine "gönül sofraları" kurup her gün kahvaltı ve sıcak yemek desteği sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşlara, sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda destek veriliyor.

Belediye ekipleri, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile engelli bireylerin evlerine misafir olarak, onların ihtiyaçlarını dinliyor.

Yapılan tespitlerin ardından yemek ihtiyacını karşılayamayacak durumda olanlara, her gün kahvaltı ve sıcak yemek hizmeti sunuluyor. Belediyenin aşevinde hazırlanan paketler, sabah erken saatlerde adreslere ulaştırılıyor.

İhtiyaç sahiplerine yıllık 200 bin paket kahvaltı ve üç çeşit sıcak yemek ulaştıran belediye ekipleri, yaşlı ve engellilere yönelik kişisel bakım, evde temizlik, psikolojik destek gibi çeşitli hizmetler de veriyor.