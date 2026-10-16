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Esenyurt'ta yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı

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Esenyurt'ta yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Evde yapılan aramada dizüstü bilgisayar ile toplam 10 cep telefonuna el konuldu.

Esenyurt'ta yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis suçunun önlenmesi amacıyla çalışma yürütüldü.

Esenyurt'ta dış finans evi olarak kullanılan bir dairede aktif panel sisteminin bulunduğunu tespit eden ekipler, şüphelilerce cep telefonu uygulaması üzerinden yasa dışı bahis suçu kapsamında görüşmeler yapıldığını belirledi.

Ekiplerce adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada dizüstü bilgisayar ile ofise ve şahıslara ait toplam 10 cep telefonuna el konuldu.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından 4 şüpheli, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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