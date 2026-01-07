Esenyurt'ta depoda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Esenyurt'ta, içerisinde havalandırma malzemeleri bulunan depoda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Zafer Mahallesi 133. Sokak'taki havalandırma malzemelerinin konulduğu bir depoda, iddiaya göre kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı.

Depodan yükselen dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta müdahale edildi.

Öte yandan depodan yükselen dumanlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.