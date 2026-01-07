Haberler

Esenyurt'ta depoda çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta havalandırma malzemeleri bulunan bir depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın esnasında dumandan etkilenen bir kişiye ambulansla müdahale edildi.

İstanbul Esenyurt'ta, içerisinde havalandırma malzemeleri bulunan depoda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Zafer Mahallesi 133. Sokak'taki havalandırma malzemelerinin konulduğu bir depoda, iddiaya göre kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı.

Depodan yükselen dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta müdahale edildi.

Öte yandan depodan yükselen dumanlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
3 milletvekili AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Yeni yılın ilk toplantısında sürpriz! 3 vekil AK Parti'ye katıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp 6 günün esrarı çözüldü! Şara, 12 dakika süren çatışmada yaralanmış

Markette "İyiyim" pozu verdi ama ortaya atılan iddia hayli vahim
Kuyumcularda nakit devri bitiyor! İşte yeni sistemin detayları

Kuyumcularda nakit devri bitiyor! İşte yeni sistemin detayları
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız

Okul merdiveni buz pistine döndü, belediye ekipleri uyuyor
Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi

Yer Adana! Valinin övünerek verdiği rakama bakın
Kayıp 6 günün esrarı çözüldü! Şara, 12 dakika süren çatışmada yaralanmış

Markette "İyiyim" pozu verdi ama ortaya atılan iddia hayli vahim
Yaban domuzunu çıplak elle yakalayan adam: Kimseye tavsiye etmem

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün kahramanı sessizliğini bozdu
Anlaşma tamam! Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy'e getiriyor

Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy'e getiriyor