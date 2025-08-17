Esenyurt'ta Uyuşturucu Kullanımına Operasyon: 2 Gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt'ta açık alanda uyuşturucu madde kullanan 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Esenyurt'ta açık alanda uyuşturucu madde kullandıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir okulun bitişiğindeki boş arsada uyuşturucu madde kullanıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Ekiplerce kimlikleri belirlenen S.S ve A.Y. yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde bulunan pet şişenin içinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyete götürülen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
