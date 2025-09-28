Haberler

Esenyurt'ta Ücretsiz Anne Çocuk Sanat Eğitimi Programı Başladı

Esenyurt Belediyesi ve İstanbul Modern işbirliğiyle düzenlenen program, 4-6 yaş arası çocuklar ve annelerine ücretsiz sanat eğitimi sunuyor. Proje, sosyal dezavantajlı grupların kültürel faaliyetlere erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Esenyurt Belediyesi ile İstanbul Modern işbirliğiyle yürütülen "Anne Çocuk Sanat Eğitimi Programı"na 4-6 yaş arası çocuklar ve anneleri ücretsiz katılabiliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal sorumluluk anlayışıyla yürütülen proje, ilçede yaşayan, sosyal güvencesi olmayan, okuma yazma bilmeyen veya sadece ilkokul mezunu annelere ve çocuklarına sanat yoluyla destek olmayı hedefliyor.

İlk aşaması belediyenin eski hizmet binasında düzenlenen eğitim, çocuklar ve annelerin "Müze nedir, ne işe yarar?" gibi temel kavramlar üzerine düşünmesini sağlayan saha çalışmasıyla başladı.

Bu kapsamda, katılımcı aileler atölye çalışmalarıyla müze fikirlerini geliştirerek hem üretkenliklerini ortaya koydu hem de sanatsal ifade biçimleriyle tanışma fırsatı buldu.

Sanat eğitiminde fırsat eşitliğini artırmayı amaçlayan projeyle, çocukların sanatsal gelişimi desteklenirken annelerin de sosyal yaşama aktif katılımı teşvik ediliyor.

İlçede, 4-6 yaş arası çocuklar ve annelerine yönelik ücretsiz sanat eğitimini amaçlayan projeyle özellikle sosyal dezavantajlı grupların kültürel faaliyetlere erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Programın ikinci aşamasına katılan anne ve çocuklar, İstanbul Modern'i ziyaret ederek müze deneyimi yaşayacak.

Müze gezisinin ardından, buradaki atölye alanında anneler ve çocuklar birlikte sanat üreterek, eğitim programını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
