Servis minibüsü top oynayan 5 yaşındaki çocuğu ezdi

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı İncirtepe Mahallesi'nde İhsan V'nin (56) kullandığı ve bir rehabilitasyon merkezine ait olan 34 BOG 517 plakalı minibüs, özel gereksinimli öğrenciyi almak için 256. sokağa geldi.

SERVİS MİNİBÜSÜ 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU EZDİ

Öğrenciyi aldıktan sonra hareket eden servis minibüsü, bu esnada sokakta arkadaşlarıyla top oynayan 5 yaşındaki Suriye uyruklu İbrahim Aldaher'e çarparak üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemelerde çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. Çocuğun cesedi ekiplerin olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Servis şoförü İhsan Vural ise gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kaza yerinde gelen çocuğun yakınları fenalık geçirdi.

DEHŞET ANI KAMERADA

Olay anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, sokağa girerek bir binanın önünde bekleyen servis aracının sonrasında hareket etmesi, sürücünün sokakta oynayan çocuğu fark etmeyerek çarpması yer alıyor. Görüntülerde, çocuk aracın altında kalırken sokaktaki bir kişinin minibüsün camına vurarak şoförü uyarması da bulunuyor.