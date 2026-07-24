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Esenyurt'ta trafik tartışması: Kapı açma girişimine tutuklama

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Esenyurt'ta trafikte tartıştığı sürücünün aracının kapısını açmaya çalışıp camına vurduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Esenyurt'ta trafikte tartıştığı sürücünün aracının kapısını açmaya çalışıp camına vurduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.?

Akçaburgaz Mahallesi Hadımköy Yolu'nda 23 Temmuz akşamı meydana gelen olaya ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli K.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen K.G, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik, "ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması" suçundan şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Öte yandan, müşteki A.E.M. soruşturma kapsamında alınan ifadesinde, trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı şüphelinin aracından inerek kendi aracının kapısını açmaya çalıştığını, camına vurduğunu ve kendisine küfür ettiğini söyledi.

Kaynak: AA
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