Esenyurt'ta temizlik personeli yolda bulduğu para dolu poşeti sahibine teslim etti

Güncelleme:
Esenyurt Belediyesi'nde çalışan Tuncay Menekşe, yolda bulduğu para dolu poşeti sahibine teslim etti. Muhtarın yardımıyla 70 yaşındaki Halis Yıldırım’a ulaştırdığı para için Yıldırım, Menekşe'ye teşekkür etti.

Esenyurt Belediyesinde temizlik personeli, yerde bulduğu para dolu poşeti sahibine teslim etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Tuncay Menekşe, öğle paydosunda yemek için alışveriş merkezine giderken yolda para dolu poşet buldu.

Menekşe, paranın sahibinin bulunması için Sultaniye Mahallesi muhtarından yardım istedi.

Muhtar Ali Yıldız, yaptığı çalışmalar sonucu paranın sahibi olduğunu belirlediği 70 yaşındaki Halis Yıldırım ile Menekşe'yi bir araya getirdi.

Kaybettiği parasını teslim alan Yıldırım, örnek davranışından dolayı Menekşe'ye teşekkür etti.

Menekşe ise muhtara teşekkür edip, parayı sahibine verirken duygu dolu anlar yaşadığını belirtti.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
