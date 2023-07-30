Esenyurt'ta Tekel Bayiine Silahlı Saldırı: 2 Ölü

ESENYURT'TA iki kişinin öldüğü tekel bayiine yapılan silahlı saldırı ile ilgili olarak yakalanan ve adliyeye sevk edilen Murat Özer hakkında ek gözaltı kararı verilerek Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Saldırı sırasında Özer'in yanında bulunan 3 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar ise devam ediyor. Güzelyurt Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan tekel bayiinde dün meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı. Polis ekiplerinin saldırganların yakalanması için başlattığı çalışmaların ardından ayağından yaralanan Muraz Özer, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Özer hakkında savcılık ek gözaltı kararı verdi. Özer, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi. Saldırı anında Özer'in yanında bulunan ve kimlikleri belirlenen A.Ö., T.Ö. ve S.Ö.'nün yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel