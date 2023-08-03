Esenyurt'ta tekel baskını olayında 3 şüpheli daha tutuklandı

Esenyurt'ta tekel bayisi baskınında 2 kişinin öldürülmesi olayına ilişkin adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü tutuklandı, 5'i Adli Kontrol Şartıyla serbest kaldı. Tutuklanan kişi sayısı 4'e yükselirken Azad, Serhad ve Tarık Özer cezaevine gönderildi. Esenyurt'ta geçtiğimiz hafta tekel bayisinde 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan son 8 şüpheliden 3'ü bugün savcılık tarafından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Büyükçekmece Adliyesi'nde getirilen diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Tutuklanan isimler arasında Tarık, Serhad ve Azad Özer yer aldı. Önceki gün tutuklu yargılanmasına karar verilen Murat Özer ile birlikte sayı 4'e yükseldi. Mahkeme kararı ardından şahıslar geniş güvenlik önlemi altında cezaevine götürüldü.