Haberler

Esenyurt'taki silahlı saldırının şüphelileri Edirne'de yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

Esenyurt'taki silahlı saldırının şüphelileri Edirne'de yurt dışına kaçmak isterken yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta aracına binerken silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen Şehmus Mert Korkmaz cinayetinin 2 şüphelisi, TIR dorsesine saklanarak yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

ESENYURT'ta aracına binmek üzereyken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Şehmus Mert Korkmaz'ın öldürülmesine ilişkin aranan 2 şüpheli, Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Olay, 24 Haziran'da saat 05.00 sıralarında Pınar Mahallesi 1249. Sokak'ta meydana geldi. Evinden çıkan Şehmus Mert Korkmaz, aracına binmek istediği sırada V.S. ile H.B.'nin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Korkmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

TIR DORSESİNDE KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Cinayetin ardından kaçan şüpheliler V.S. ile H.B., yurt dışına çıkmak amacıyla bir TIR'ın dorsesine saklanarak Edirne'ye gitti. Sınır kapısındaki kontroller sırasında dorseden inerek kaçmaya çalışan şüpheliler, ekipler tarafından yakalandı. Kimlik sorgusunda 'Kasten Öldürme' suçundan arandıkları ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edilen şüpheliler, İstanbul'a getirildi. Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan V.S. ile H.B., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı! Milyonları etkileyen ödemeler arttı

Milyonları etkileyen ödemeler arttı! Hepsi sil baştan değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğrencilerine cinsel içerikli fotoğraf gönderen öğretmen tutuklandı

Telefondaki fotoğrafları gören polis, öğretmeni jet hızıyla tutukladı
İran Hamaney'e veda ediyor! Fatih Erbakan da törene katıldı

4 aydır beklenen tören başladı! Gündem yaratacak Erbakan detayı
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara zammıyla ilgili yeni karar
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 40 kişi hayatını kaybetti

Uçuruma yuvarlanan yolcu otobüsü onlarca kişiye mezar oldu
425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı

425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı
'Evde çalınır' diye yanında taşıdığı 400 gram altını pazarda çaldırdı

"Evde çalınır" korkusuyla yanına aldı! Pazarda tüm serveti buhar oldu
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı'ndaki en kritik kampını boşalttı

Sahadan teyit geldi! PKK'da dikkat çeken hareketlilik