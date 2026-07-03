Esenyurt'taki silahlı saldırının şüphelileri Edirne'de yurt dışına kaçmak isterken yakalandı
Esenyurt'ta aracına binerken silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen Şehmus Mert Korkmaz cinayetinin 2 şüphelisi, TIR dorsesine saklanarak yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.
ESENYURT'ta aracına binmek üzereyken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Şehmus Mert Korkmaz'ın öldürülmesine ilişkin aranan 2 şüpheli, Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Olay, 24 Haziran'da saat 05.00 sıralarında Pınar Mahallesi 1249. Sokak'ta meydana geldi. Evinden çıkan Şehmus Mert Korkmaz, aracına binmek istediği sırada V.S. ile H.B.'nin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Korkmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.
TIR DORSESİNDE KAÇMAYA ÇALIŞTILAR
Cinayetin ardından kaçan şüpheliler V.S. ile H.B., yurt dışına çıkmak amacıyla bir TIR'ın dorsesine saklanarak Edirne'ye gitti. Sınır kapısındaki kontroller sırasında dorseden inerek kaçmaya çalışan şüpheliler, ekipler tarafından yakalandı. Kimlik sorgusunda 'Kasten Öldürme' suçundan arandıkları ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edilen şüpheliler, İstanbul'a getirildi. Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan V.S. ile H.B., adliyeye sevk edildi.