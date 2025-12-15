Esenyurt'ta Selen'i öldüren sanık ilk kez hakim karşısına çıktı

ESENYURT'ta birlikte yaşadığı trans birey Selen Özkula'yı (27) silahla vurarak öldürdüğü öne sürülen İlker Sezgün (53) ilk kez hakim karşısına çıktı. Sezgün savunmasında, "Hakkımda yakalama kararı vardı. İstanbul'da kalacak bir yer arıyordum. Daire kiraladım. Selen de kalacak yer arıyordu. Hakkımda yakalama kararı olduğu için, dışarısıyla irtibat kurması gereken biri lazımdı. Benimle kalabileceğini söyledim. Selen'in bir kedisi vardır. Ben de kedilerden hoşlanmam. Bu yüzden tartışırdık. 2 pizza siparişi verdim. Ödemeyi kapıda yaptım. Pizza geldiğinde 02.20 sularıydı. Pizzaları salona getirdim. Baktım Selen'in geleceği yok salondan yatak odasına geçtim, Selen'in bulunduğu odaya. Odaya giderken silah sesi duydum. İçeri girdiğimde Selen yatakta sırtüstü yatıyordu. Kan sızıntısı gördüm. İntihar etti" dedi.

Olay, 26 Mayıs 2025'te Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte yaşayan Selen Özkula ile İlker Sezgün arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Sezgün silahla Özkula'ya ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özkula hayatını kaybetti. Olayın ardından İlker Sezgün gözaltına alındı.

'İNTİHAR GÖRÜNTÜSÜ OLUŞTURMAYA ÇALIŞTI'

Özkula'nın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Şüpheli İlker Sezgün hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, sanığın olayın ardından maktulü sırt üstü yatırdığı, bacaklarını düzelttiği, tabancayı göğsünün üzerine koyarak intihar görüntüsü oluşturmaya çalıştığı, ellerini temizlediği ve site güvenliğine 'İntihar' bilgisi verdiği ardından da Sezgün'ün 112 Acil Servis'i aradığı anlatıldı. Özkula'nın otopsi raporunda hem kanında hem de idrarında uyuşturucu tespit edildiğine değinildi.Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık İlker Sezgün ile taraf avukatları ve baba Özcan Özkula katıldı.

'1 EL TABANCA SESİ DUYDUM'

Sanık İlker Sezgün savcılık savunmasında, "Selen benim ev arkadaşım olur. Yaklaşık 2,5 aydır beraber kalırız. Selen'i yaklaşık 4-5 yıldır tanırım. Benim eski dosyalarımdan dolayı yakalamam vardır. İstanbul'da kalacak bir yer arıyordum bahse konu daireyi kiraladım. Selen de kalacak yer arıyordu ben de yakalamam olduğundan dışarı çıkamadığımdan dışarısıyla irtibat kurması gereken biri lazımdı. Selen kalacak yer aradığından benimle kalabileceğini söyledim Mart ayından itibaren benimle kalmaya başladı. Bütün gün evdeydik ben zaten dediğim gibi aranmam olduğu için evden çıkamıyordum Selen hasta grip gibiydi o da evden hiç çıkmadı. Beraber bütün gün evdeydik. Selen'in bir kedisi vardır ben de kedilerden hoşlanmam bunu da her zaman kendisine söylemişimdir. Yine kedi yüzünden tartışmıştık. Saat 02.00 sıralarında yemek yemek için dışarıdan pizza söylemiştim. İkametimiz 3+1 dir. Pizzalar geldi Selen'e seslendim ses vermedi. Ben de bunun üzerine yatak odasına baktım yoktu. Daha sonra ebeveyn banyosuna baktım orada yoktu. Diğer banyoya bakacağım esnada 1 el tabanca sesi duydum, sesin geldiği orta odaya gittim. Gittiğimde yatakla sırtını yatak başlığına dayamış vaziyette kafası aşağı inmişti, sol kulağında kan gördüm, yanına gittiğimde sağ tarafının da kan olduğunu gördüm, silah da göğsüne düşmüş vaziyeteydi. Önce kendim düzeltmeye çalıştım fakat kanlı bir yerine değmedim." dedi.

'İNTİHAR ETTİ'

Tutuklu sanık İlker Sezgün savunmasında, "2 tane pizza siparişi verdim ödemeyi kapıda yaptım. Pizza geldiğinde gece saat 02.20 sularıydı. Pizzaları salona getirdim. Baktım Selen'in geleceği yok, Selen'in bulunduğu odaya geçtim. Odaya giderken silah sesi duydum. İçeri girdiğimde Selen yatakta sırtüstü yatıyordu, kafası sol tarafa yatmıştı sağ tarafından kan sızıntısı gördüm. Hemen yanına geçtiğimde silah Selen'in göğsünün üzerinde duruyordu. Kendisi intihar etti. Elleri neredeydi hatırlamıyorum. Telefonu açıktı müzik çalıyordu telefona yöneldim şarkıyı kapatmaya çalıştım beceremedim. 112'yi arayacaktım. Silahın namlusunun nereye dönük olduğunu bilmiyorum. Silahı tutmadım ancak silahı görünce istemdışı dokundum. Selen'in telefonunu cebime koydum daha sonra salona gidip kendi telefonumu aldım. 112'yi aradım sonra kızkardeşi Esra'yı aradım. Sonra Selen'in eniştesi Ferdi beni aradı. 10 dakika sonra polis geldi ardından sağlık ekipleri geldi. Olay günü uyuşturucu kullandığını görmedim ama daha önce çok kez kullandığını gördüm. Daha önce intihar girişiminde bulunduğunu anlatmıştı. Selen ile aramızda hem iş ilişkisi hem de gönül ilişkisi vardı" dedi.

'ŞİKAYETÇİYİM'

Müşteki baba Özcan Özkula, "Oğlumla aram bir süredir limoniydi ama sanığın dediği gibi intihar geçmişi yoktu ayrıca Selen solaktı ve kendisini vurmuş birisi ardından silahı göğsünün ortasına koyamaz. Şikayetçiyim" dedi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için 30 Aralık'a ertelendi.