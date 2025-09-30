Esenyurt'ta Polis Takibinde Şüpheli Araç Dramı

ESENYURT'ta denetim yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli hızla kaçmaya başladı. Otomobilin kapısından tutarak şüpheliyi durdurmaya çalışan polis memuru metrelerce sürüklendi. 3 araçta hasar meydana gelen olayda, şüphelinin kullandığı otomobil servis minibüsüne çarparak durabildi. Kaçan sürücü polis ekiplerince gözaltına alınırken olay anı cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri uygulama noktasında şüphelendikleri 35 ZY 4337 plakalı aracı durdurmak istedi. Şüpheli sürücü A. İ. polisin 'Dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya başladı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi takibe aldı. Otomobilin kapısından tutarak şüpheliyi durdurmaya çalışan polis memuru metrelerce sürüklendi. Ara sokaklardan kaçmaya çalışan A.İ. otomobil ile 2 araca çarptıktan sonra minibüse çarparak durabildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan A.İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden sürücüye, 'Polisin ikaz ve uyarılarına uymamak' 'Tehlikeli araç kullanmak' ve 'Kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak' maddelerinden cezai işlem uygulandı. Ayrıca 'Yakalama' kararı olduğu tepsit edilen araç, Yediemin Otoparkı'na çekildi. Çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

'POLİS MEMURU SÜRÜKLENDİ'

Olayın yaşandığı caddede esnaflık yapan Abdulkadir Korkmaz, "Çalıştığımız sırada arka sokaktan polis siren sesleri gelmeye başladı. 'Dur' kaçma diyorlardı. Şüpheliler ara sokaktan çıktı, arkadan polis aracı takip ediyordu. Şüpheli, çok hızlı gidiyordu, polisi atlatmak için u dönüşü yaptı. Polis de manevra yaptı geri geldiler. Tekrar aşağı köşede hafif trafik oldu. Polis memuru araçtan inerek şüphelinin aracının kapısından tutarak zorladı biraz, kapı kilitliydi. Bu sırada trafik açıldı, şüpheli tekrar kaçmaya başladı. Bu esnada polis memuru da biraz sürüklendi. Ardından takip tekrar devam etti. 2-3 sokak ötede bir servis minibüsü yolu kesmiş sanırım şüpheliyi orada yakalamışlar" dedi.