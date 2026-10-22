Esenyurt'ta otomobil motosiklet ve yayaya çarptı, 3 kişi hastaneye kaldırıldı

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Esenyurt'ta, bir otomobilin motosiklete ve kaldırımdaki yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde seyreden bir otomobil, aynı istikamette ilerleyen motosiklete, kaldırımda yürüyen yayaya ve iş yerine çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü, motosikletli ve kaldırımdaki yaya sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle iş yerinde ve araçlarda hasar meydana geldi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin motosiklete ve kaldırımdaki yayaya çarpma anı yer alıyor.

"Araç önce motosiklete çarptı"

Görgü tanıklarından Halil Demir, basın mensuplarına, otomobilin yüksek hızla ilerlediğini söyledi.

Demir, "Araç önce motosiklete çarptı, ardından kaldırıma çıkarak yayaya vurdu. Sonra da dükkana vurarak durabildi." diye konuştu.

Kaynak: AA