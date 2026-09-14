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Esenyurt'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Esenyurt'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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ESENYURT'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

ESENYURT'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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