Esenyurt'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

ESENYURT'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı