Hızla gelen otomobil fırına daldı, sürücü sırra kadem bastı! O anlar kamerada

Esenyurt'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir fırına girdi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, kazanın ardından sürücü ve yanındaki arkadaşları olay yerinden kaçtı.

Esenyurt'ta kontrolden çıkan otomobil hızla bir fırına girdi. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansırken, olayın ardından sürücü ve yanındakiler koşarak kaçtı.

OTOMOBİL FIRINA GİRDİ

Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Çınar Mahallesi 1396. Sokak'ta kiraladığı otomobille seyir eden kimliği belirsiz sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil sokağın köşesindeki fırına girdi.

KAZANIN ARDINDAN KAÇTILAR

Hasara neden olan kazanın ardından sürücü ile yanında bulunan arkadaşları olay yerinden koşarak uzaklaştı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.