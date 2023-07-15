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Hızla gelen otomobil fırına daldı, sürücü sırra kadem bastı! O anlar kamerada

Güncel Haberler

Esenyurt'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir fırına girdi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, kazanın ardından sürücü ve yanındaki arkadaşları olay yerinden kaçtı.

Esenyurt'ta kontrolden çıkan otomobil hızla bir fırına girdi. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansırken, olayın ardından sürücü ve yanındakiler koşarak kaçtı.

Esenyurt'ta Otomobil Fırına Girdi

OTOMOBİL FIRINA GİRDİ

Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Çınar Mahallesi 1396. Sokak'ta kiraladığı otomobille seyir eden kimliği belirsiz sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil sokağın köşesindeki fırına girdi.

Esenyurt'ta Otomobil Fırına Girdi

KAZANIN ARDINDAN KAÇTILAR

Hasara neden olan kazanın ardından sürücü ile yanında bulunan arkadaşları olay yerinden koşarak uzaklaştı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Esenyurt'ta Otomobil Fırına Girdi

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel

Esenyurt Çınar 3. Sayfa Güncel Haberler

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