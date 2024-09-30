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Burası İstanbul! Okul yolunda her gün aynı işkenceyi çekiyorlar

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Esenyurt'ta okula giden öğrencilerin çamur içinde kalan bir köprüden korkuluklara tutunarak geçmeye çalışması bir vatandaş tarafından kaydedildi. Vatandaş, "Her sene, hep aynı şeyi çocuklar yaşıyor." diyerek yetkililere sorunun çözülmesi çağrısında bulundu.

Esenyurt'ta okula giden öğrencilerin çamur içinde kalan bir köprüden korkuluklara tutunarak geçmeye çalışması, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

OKULA GİTMEK İÇİN ÇAMURLA KAPLI KÖPRÜYÜ KULLANIYORLAR

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren yağışlı hava bazı yerlerde hayatı olumsuz etkiledi. Esenyurt ilçesinde bazı yolları su basarken, sürücüler zor anlar yaşadı. Piri Reis Mahallesi'nde ise Osman Nuri Bakırcı Ortaokulu'na giden öğrencilerin kullandığı köprü çamur içinde kaldı. Sabah okula giden öğrenciler, köprüyü kullanırken zor anlar yaşadı.

"ÇOCUKLAR HER SENE AYNI ŞEYİ YAŞIYOR"

Öğrencilerin köprünün korkuluklarına tutunarak ilerlemeye çalıştığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde vatandaş, "Her sene, hep aynı şeyi çocuklar yaşıyor." diyerek, köprüyle ilgilenilmesini istedi. Şikayetlerin ardından Esenyurt Belediyesi ekipleri, köprüyü temizledi.

Burası İstanbul! Okul yolunda her gün aynı işkenceyi çekiyorlar
Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel

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Yorumlar (2)

Özcan Özcan:

REZİL AKP 23 SENE DE ÜLKEYİ 300 YIL GERİ GÖTÜRDÜ.DERHAL İSTİFA!

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Özcan Özcan:

O KADAR VERGİYİ NİYE ÖDÜYORUZ ?TABİİ Kİ AKP VE GENEL BAŞKANI ERDOĞAN VE AİLESİNİN LÜKSÜ İSRAFI İÇİN

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yanıtYanıtla
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