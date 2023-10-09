Müşterinin saçını kuruttuğu sırada fön makinesi alev aldı! Korku dolu anlar kamerada
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İstanbul'da bir kuaförün müşterinin saçı kuruttuğu sırada elinde tuttuğu fön makinesi alev aldı. O anlarda büyük panik yaşanırken, şans eseri kimse zarar görmedi. Yaşananlar kuaförün güvenlik kamerasına da yansıdı.
İstanbul Esenyurt'ta bir kuaför dükkanında müşterinin saçı kurutulduğu sırada fön makinesinden alevler çıkmaya başladı. Şans eseri yaralanan olmazken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
BİR ANDA ALEV ALDI
İncirtepe Mahallesi'nde bir kuaför dükkanında 19 Eylül Salı günü akşam saatlerinde kuaför, müşterinin saç kesimini tamamlayıp yıkadıktan sonra fön makinesini çalıştırdı. Müşterinin saçını kuruttuğu sırada bilinmeyen bir nedenle fön makinesinin kablosu bir anda alev aldı.
O ANLAR KAMERADA
Müşteri ve çevredekiler kısa süreli panik yaşarken kuaför patlayan makineyi hemen yere bıraktı. Olayda, yaralanan olmazken, fön makinesinin yandığı an ve kısa süreli yaşanan panik iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.