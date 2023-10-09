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Müşterinin saçını kuruttuğu sırada fön makinesi alev aldı! Korku dolu anlar kamerada

İstanbul'da bir kuaförün müşterinin saçı kuruttuğu sırada elinde tuttuğu fön makinesi alev aldı. O anlarda büyük panik yaşanırken, şans eseri kimse zarar görmedi. Yaşananlar kuaförün güvenlik kamerasına da yansıdı.