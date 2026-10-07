Esenyurt'ta lise öğrencisi iki arkadaşını bıçakla yaraladı, birinde hayati tehlike var

(İSTANBUL) Başakşehir Şeyh Şamil İmam Ortaokulu'nda dün yaşanan ve 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut'un yaşamını yitirmesi, 7 öğrencinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı saldırının ardından bugün de Esenyurt Sezai Karakoç Anadolu Lisesi'nde bir saldırı olayı yaşandı. Bir öğrenci iki sınıf arkadaşını bıçakla yaraladı. Öğrencilerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Son dönemde okullarda yaşanan şiddet olaylarına bir yenisi eklendi. Başakşehir Şeyh Şamil İmam Ortaokulu'nda dün yaşanan ve 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut'un yaşamını yitirmesi, 7 öğrencinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı saldırının ardından bugün de Esenyurt Sezai Karakoç Anadolu Lisesi'nde bir saldırı olayı yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinden bir öğrenci henüz belirlenemeyen nedenle arkadaşlarına saldırdı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Yaralı iki öğrenci yakındaki hasatnede tedavi altına alındı. Saldırgan öğrenci gözaltına alınırken, yaralılardan birinin durumunun iyi olduğu ancak diğerinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Esenyurt Kaymakamlığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: ANKA