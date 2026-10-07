Haberler

Esenyurt'ta lise öğrencisi iki arkadaşını bıçakla yaraladı, birinde hayati tehlike var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenyurt'ta lise öğrencisi iki arkadaşını bıçakla yaraladı, birinde hayati tehlike var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt Sezai Karakoç Anadolu Lisesi'nde bir öğrenci, iki sınıf arkadaşını bıçakla yaraladı. Yaralılardan birinin durumunun iyi olduğu, diğerinin hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi; saldırgan öğrenci gözaltına alındı, Esenyurt Kaymakamlığı soruşturma başlattı.

(İSTANBUL) Başakşehir Şeyh Şamil İmam Ortaokulu'nda dün yaşanan ve 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut'un yaşamını yitirmesi, 7 öğrencinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı saldırının ardından bugün de Esenyurt Sezai Karakoç Anadolu Lisesi'nde bir saldırı olayı yaşandı. Bir öğrenci iki sınıf arkadaşını bıçakla yaraladı. Öğrencilerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Son dönemde okullarda yaşanan şiddet olaylarına bir yenisi eklendi. Başakşehir Şeyh Şamil İmam Ortaokulu'nda dün yaşanan ve 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut'un yaşamını yitirmesi, 7 öğrencinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı saldırının ardından bugün de Esenyurt Sezai Karakoç Anadolu Lisesi'nde bir saldırı olayı yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinden bir öğrenci henüz belirlenemeyen nedenle arkadaşlarına saldırdı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Yaralı iki öğrenci yakındaki hasatnede tedavi altına alındı. Saldırgan öğrenci gözaltına alınırken, yaralılardan birinin durumunun iyi olduğu ancak diğerinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Esenyurt Kaymakamlığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: ANKA
Devreye İlkay Gündoğan girdi! Galatasaray'dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer

Sahada yapamadığını masada yapıyor! Dünyayı ayağa kaldıracak transfer
Esenyurt Belediyesi soruşturmasında yüzde 20'lik rüşvet iddiası! Dosyadan para trafiği ve tape kayıtları çıktı

Kayyum yönetimindeki belediyeye operasyon! Dosyadan neler çıktı neler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinho ve Zidane Galatasaray'ın tüm planını yerle bir etti

Galatasaray'ın tüm planını yerle bir ettiler

John Travolta'nın kızı podyuma çıktı! Paris'te tüm gözler onun üzerindeydi

Ünlü oyuncunun kızı büyüdü! Şimdi podyumlarda adından söz ettiriyor
Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem! Parasal sınırlar değişti

Milyonları ilgilendiren karar Resmi Gazete'de! Tüm hesaplar sil baştan
Rusya 70 füzeyle vurdu, en az 11 ölü! Zelenskiy: Putin'e doğum günü hediyesi

Ukrayna'ya 70 füze yağdı! Zelenskiy: Putin'e doğum günü hediyesi
Farah Zeynep Abdullah kendi filminin galasında dayanamadı: Korsan sitelerde izleseydik daha net izlerdik

Oynadığı filmin galasında perdeye yansıtılan görüntüye isyan etti
Okuldaki saldırının ardından acı veda! Eslem Sare son yolculuğuna uğurlandı

Henüz 10 yaşındaydı! Okuldaki saldırının ardından acı veda
Sıra geldi Kaan Ayhan'a! Sadece 1 dakika oynamıştı

Sıra geldi Kaan'a! Sadece 1 dakika oynamıştı