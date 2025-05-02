Esenyurt'ta Lavanta Emekli Evi Açıldı

Esenyurt Belediyesinin "Lavanta Emekli Evi"nin açılışı için tören düzenlendi.

Aşık Veysel Mahallesi'nde Atatürk Yürüyüş Parkı'na yapılan tesisin açılışında konuşan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, göreve geldiklerinden itibaren tesisin tadilatına devam ettiklerini söyledi.

Aksoy, tadilatın hızlanması için ekipçe hemen harekete geçtiklerini dile getirerek, "Emeklilerimizi önceleyerek burasının emekli evi konseptinde olmasını istedik. Burada emekli evi konsepti deneyeceğiz. Buradan aldığımız geri dönüşlere göre de diğer emekli evlerinde neler yapmamız gerektiğine ilişkin notlarımız alacağız." dedi.

İlçenin her noktasında devlet otoritesinin gerektirdiği tüm yatırımların önünü açmaya çalıştıkları dile getiren Aksoy, Barbaros Mahallesi'nde 24 derslik bir okulun temelini atmaya hayırseverlerle beraber başladıklarını anlattı.

Aksoy, gelecek dönemde Esenyurt Adliyesi'nin temelini de atacaklarını belirterek, "Adalet Bakanlığımızla konuyu takip ediyoruz. Esenyurt Belediyesi olarak imar ve tahsis konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yardımını alarak, yola devam ediyoruz." diye konuştu.

Törende, konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okunup, açılış için kurdele kesildi.