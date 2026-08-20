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Esenyurt'ta Taksi Motosiklete Çarptı: 2 Ağır Yaralı

Esenyurt'ta Taksi Motosiklete Çarptı: 2 Ağır Yaralı
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Esenyurt'ta kontrolsüz dönüş yapan taksi motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü ve yolcu ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Çevredekiler kaza sonrasını cep telefonuyla kaydetti.

ESENYURT'ta caddeden sokağa kontrolsüz dönüş yaptığı öne sürülen taksi, motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralandıkları öğrenilen motosiklet sürücüsü ve yolcu hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Fatih Mahallesi Bahçe Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddeden sokağa kontrolsüz dönüş yapan taksi, motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Ağır yaralandıkları öğrenilen motosiklet sürücüsü ve yolcu, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken sonrasında yaşananları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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