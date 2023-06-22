Esenyurt'ta kadını korumak isterken öldürülen Mehmet Ali Tanyıldız son yolculuğuna uğurlandı

Esenyurt'ta iş yerine sığınan kadını korumak isterken, silahla vurularak öldürülen Mehmet Ali Tanyıldız son yolculuğuna uğurlandı. Olayda, tekstil işi yapan Tanyıldız, Helin D.'yi korumak isterken, kendisini taciz ettiğini söylediği Mete G. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Tanyıldız bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Mehterçeşme Mahallesi'nde dün 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, tekstil işi yapan Mehmet Ali Tanyıldız, iş yerine gelerek tacize uğradığını iddia eden 19 yaşındaki Helin D.'yi korumak isterken, Helin D.'nin kendisini taciz ettiğini söylediği Mete G. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Tanyıldız bugün son yolculuğuna uğurlandı. Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan Kuba Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İstiklal Mezarlığı'nda toprağa verildi.