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Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Kasabı, öfkeli kalabalığın elinden polis kurtardı

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Esenyurt'ta bir kasabın işyerinde 2 kız çocuğuna yönelik taciz iddiası mahalleyi karıştırdı. Dükkanın önünde toplanan öfkeli kalabalık, kasabı linç etmek istedi. Mahalleye çevik kuvvet ve özel harekat polisleri sevk edilirken, kasap gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Esenyurt'ta bir iş yerinde 2 kız çocuğuna yönelik taciz iddiası, mahallede gerginliğe neden oldu. Taciz iddiasının gerçekleştiği iş yerinin sahibi Y.E. gözaltına alınırken, polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Esenyurt'ta İş Yerinde Taciz İddiası: İş Yeri Sahibi Gözaltına Alındı

TACİZ İDDİASI MAHALLEYİ KARIŞTIRDI

Olay, saat 18.00 sıralarında Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1530. Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre, et ve şarküteri ürünlerinin satıldığı dükkana alışveriş yapmak üzere gelen yaşı küçük 2 kız çocuğu tacize uğradı. Çocukların kendilerini korumak için bağırarak yardım çağırması üzerine çevrede bulunanlar iş yerinde toplandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Esenyurt'ta İş Yerinde Taciz İddiası: İş Yeri Sahibi Gözaltına Alındı

KASABI LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

Öfkeli mahalleli ve iş yeri sahibi arasında kısa süreli yaşanan arbede polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. Bu sırada iş yerinin kepenkleri ve camları zarar gördü. Olay yerine çok sayıda takviye çevik kuvvet ve özel harekat polisi sevk edildi. Çevrede ve olayın yaşandığı iddia edilen iş yerinde geniş güvenlik önlemleri alınmasının ardından iki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan iş yeri sahibi Y. E., polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ederken, tacizin gerçekleştiği iddia edilen kasap dükkanı ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Esenyurt 3-sayfa 3.Sayfa Güncel Haberler

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