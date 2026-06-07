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Esenyurt'ta okulda çıkan yangın söndürüldü

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Esenyurt'ta bir ilkokulun bahçesinde duvar dibine konulan sıraların yanmasıyla başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevler okulun dış cephesini sararken camlar kırıldı, hafta sonu olması nedeniyle öğrenci bulunmuyordu.

Esenyurt'ta ilkokulda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Pınar Mahallesi 1497 Sokak'taki 3 katlı İbrahim Özaydın İlkokulu'nun bahçesinde duvarın dibine konulan sıralar henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler okul binasının dış cephesini sararken, bazı katlardaki camlar kırıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında okulda hasar oluştu.

Hafta sonu olması nedeniyle okulda öğrenci olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel
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