Haberler

Esenyurt Emniyet Müdürü Kayhan, 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etti

Esenyurt Emniyet Müdürü Kayhan, 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, Emniyet Genel Müdürlüğü kararıyla 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine yükseldi. Rütbesini eşi ve çocukları takan Kayhan, yakın zamanda kaybettiği babasının bu günü göremediğini belirterek buruk bir sevinç yaşadı ve ailesi ile mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

ESENYURT İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu kararıyla 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etti. Rütbesini eşi ve çocuklarının taktığı Kayhan, babasını yakın zamanda kaybetmesi nedeniyle buruk bir sevinç yaşadı.

Rütbe sevincini mesai arkadaşları ve ailesiyle paylaşan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Özay Kayhan'a yeni rütbesini eşi ve çocukları taktı.

"KEŞKE BABAM DA GÖRSEYDİ"

Yakın zamanda babasını kaybeden Kayhan,"Dün akşam heyecanla bekledik. Biliyorsunuz ki babamı kaybettim. O da çok hevesliydi, çok umutluydu ama bugünü göremedi. Dün bir yandan sevindim, bir yandan üzüldüm. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Bizleri binbir emekle yetiştirdi, bugünlere getirdi. Bugünlere gelmemizde en önemli desteklerden bir tanesi de ailem ve çocuklarım. Biz devletimize ve milletimize hizmet etmek için bu mesleğe girdik. Bu milletin çocuklarının hepsini kendi çocuğumuz gibi gördük. Onların geleceği ve istikbali için gecemizi gündüzümüze kattık. Sizlerle birlikte binbir emekle gayret gösterdik. Hepinizin emeği var arkadaşlar, sağ olun, var olun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Feth-i kabir kararı! Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak

Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak
Trump rahat durmuyor! Paylaştığı haritaya bakın

Rahat durmaya niyet yok! Paylaştığı haritaya bakın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 kişinin öldüğü otobüs kazasından ünlü oyuncuya kötü haber! Kardeşi yoğun bakımda

2 kişinin öldüğü otobüs kazasından ünlü oyuncuya kötü haber
18 yıllık aile dostu Seyfi Beyaz ifadesinde geri adım atmadı: Vermeseydik iskan vermezlerdi

18 yıllık aile dostu, İmamoğlu'nu çok fena sattı: Vermeseydik...
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın kuzeni Vesim Esad idama mahkum edildi

Kendisinden sonra kuzeni de idama çarptırıldı! Suçlamalar çok ağır

Ahmet Dursun'dan çok konuşulacak şampiyonluk yorumu

''Eğer Salah onlarda olsaydı, ligde net olarak birinci olurlardı''
Denizlispor tesislerinde gerginlik! Taraftar, başkana saldırmaya kalktı

Saldırmaya kalktığı kişinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Forması çıkartılan minik Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'de! Verdiği poza beğeni yağıyor

Beğeni butonunu çökerten kare!
Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor

Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor