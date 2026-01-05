Haberler

Esenyurt'ta afetlere hazırlık kapsamında toplanma alanları 147'ye çıktı

Güncelleme:
Esenyurt'ta yapılan çalışmalar sonucunda deprem toplanma alanlarının sayısı 147'ye, konteyner sayısı ise 9'a yükseltildi. Belediye, ilçeyi afetlere karşı daha güvenli hale getirmek için kapsamlı projeler yürütüyor.

Esenyurt'ta, yapılan çalışmalarla ilçe genelindeki toplanma alanları 147'ye, konteyner sayısı ise 9'a yükseldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçeyi afetlere karşı daha güvenli ve dirençli hale getirmek amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda deprem toplanma alanlarının sayısı 137'den 147'ye çıkarıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hibe edilen 2 yeni deprem konteyneriyle ilçedeki konteyner sayısı 9'a yükseldi.

Esenyurt Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğünün İl Jandarma Komutanlığıyla görüşmeleri sonucunda, ilçe genelinde yeni deprem toplanma alanları belirlendi.

Böylece olası afet durumunda vatandaşların güvenle yönlendirilebileceği alanların sayısı artırıldı.

Öte yandan Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un girişimleriyle AFAD tarafından Esenyurt'a 2 yeni deprem konteyneri hibe edildi.

Sağlık malzemeleri ve teknik ekipmanın bulunduğu konteynerlerle afetlere müdahale kapasitesinin daha hızlı ve etkili hale getirilmesi hedefleniyor.

Esenyurt Belediyesince önümüzdeki süreçte hem deprem toplanma alanlarının hem de afet ekipmanlarının sayısını artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği, güvenli ve dirençli bir Esenyurt için hazırlıkların aralıksız devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
