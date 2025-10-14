Haberler

Esenyurt'ta Darbe ile Ağır Yaralama: İki Şüpheli Tutuklandı

Esenyurt'ta bir kişiyi darbederek ağır yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 ve 24 yaşındaki iki şüpheli tutuklandı. Yaralanan H.T'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Ekim'de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde H.T'nin darbedilerek ağır yaralanmasına ilişkin çalışma yaptı.

Yapılan incelemede olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler A.M. (18) ve A.Ş. (24) polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hastanede tedavi gören H.T'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
