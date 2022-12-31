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Esenyurt'ta çocukların tehlikeli oyunu

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Esenyurt'ta çocukların tehlikeli oyunu

ESENYURT'ta küçük çocuk belinden çıkardığı silahı arkadaşına doğrultup şakalaştı daha sonra havaya iki el ateş etti.

– ESENYURT'ta küçük çocuk belinden çıkardığı silahı arkadaşına doğrultup şakalaştı daha sonra havaya iki el ateş etti.

Olay Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'ndeki boş bir arsada meydana geldi.  Akıllara durgunluk veren bir olayda önce silahı arkadaşının ayaklarına doğrultarak korkutan çocuk daha sonra havaya 2 el ateş etti. O anları da olay yerinde bulunan bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Çocuklar uzaklaşırken silahın kuru sıkı mı yoksa gerçek mi olduğu anlaşılamadı.


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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