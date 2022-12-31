Esenyurt'ta çocukların tehlikeli oyunu

Olay Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'ndeki boş bir arsada meydana geldi. Akıllara durgunluk veren bir olayda önce silahı arkadaşının ayaklarına doğrultarak korkutan çocuk daha sonra havaya 2 el ateş etti. O anları da olay yerinde bulunan bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Çocuklar uzaklaşırken silahın kuru sıkı mı yoksa gerçek mi olduğu anlaşılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel