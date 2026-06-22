Kıraç Cemevi'nden Cem Vakfı'na Tepki

(İSTANBUL) - Esenyurt'taki Kıraç Cemevi önünde bir araya gelen mahalle sakinleri, dernekler ve siyasi parti temsilcileri, arazinin kullanım hakkının Cem Vakfı'na verilerek yönetimin belirlenmesine karşı yürüyüş düzenledi. Sürecin yargıya taşınacağı açıklandı.

Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde bulunan Kıraç Cemevi'nde aylardır devam eden yönetim ve tahsis tartışması, dün düzenlenen kitlesel yürüyüşle yeni bir boyut kazandı. Kıraç Cem Kültür Evi Derneği'nin çağrısıyla düzenlenen eyleme, mahalle sakinlerinin yanı sıra çeşitli Alevi kurumları, demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Eylemde, Kıraç Cemevi'nin bulunduğu Hazine arazisinin kullanım hakkının Cem Vakfı'na verilmesine tepki gösterildi. Cemevi yönetimi, kararın hem mahalle halkının iradesini hem de yıllardır sürdürülen fiili yönetimi yok saydığını savunuyor.

Yaklaşık 8 ay önce Kıraç Cem Kültür Evi Derneği yönetimi, cemevindeki Cem Vakfı temsiliyetine son vererek, yönetimin mahalle halkı tarafından belirlenmesi gerektiğini savundu.

Dernek yönetimi, daha sonra Cem Vakfı'nın cemevi üzerindeki tasarruf iddiasını sürdürdüğünü ve çeşitli idari girişimlerde bulunduğunu öne sürüyor. Taraflar arasındaki anlaşmazlık zamanla mülkiyet ve temsil krizine dönüştü.

Düzenlenen yürüyüşte sık sık, "Cemevi halkındır, halkın kalacak" ve "Halkın emeği satılık değildir" sloganları atıldı.

"DIŞARIDAN MÜDAHALE" TEPKİSİ

Yürüyüşün ardından cemevi önünde yapılan açıklamada konuşan Kıraç Cem Kültür Evi Derneği yöneticileri, tartışmanın yalnızca bir taşınmazın kullanım hakkından ibaret olmadığını söyledi.

Konuşmacılar, cemevinin devlet bütçesi ya da kurumsal kaynaklarla değil, yıllar boyunca mahalle halkının katkılarıyla inşa edildiğini belirterek, bugün ortaya çıkan anlaşmazlığın aynı zamanda bir temsil ve aidiyet meselesi olduğunu dile getirdi.

Dernek üyeleri, cemevinin yönetiminin burada yaşayan ve emek veren insanlar tarafından belirlenmesi gerektiğini savunarak, dışarıdan yapılan müdahalelerin kabul edilmeyeceğini ifade etti.

Toplantıda konuşan eski CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin de mevcut yönetimin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, çözümün demokratik yöntemlerle bulunabileceğini söyledi. Ergin, cemevinin geleceği konusunda karar verecek olanın, mahalle halkı olduğunu belirterek, tarafların iradelerini sandıkta test edebileceğini ifade etti.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Kıraç Cemevi Yönetim Kurulu Başkanı Evren Kaya, kullanım hakkının Cem Vakfı'na verilmesine ilişkin kararın yargıya taşınacağını açıkladı. Kaya, cemevinin bulunduğu arazinin Hazine mülkiyetinde olduğunu, buna karşın yıllardır bölge halkı tarafından işletilen ve faaliyetleri sürdürülen yapının kullanım hakkının farklı bir kuruma verilmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Kararın iptali için hukuki girişimlerin başlatılacağını belirten Kaya, mücadelenin yalnızca mahkeme salonlarında değil, demokratik zeminde de sürdürüleceğini söyledi.

Kaynak: ANKA