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Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Esenyurt Pınar Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, bitişik apartmana sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında binalar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan ve bitişiğindeki apartmana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pınar Mahallesi 1224 Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki apartmana da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Her iki binada yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk
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