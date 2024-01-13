Görüntü İstanbul'dan! Başıboş atlar sokak ortasında geziyor

Son dönemlerde asayiş olaylarıyla gündeme gelen İstanbul'un Esenyurt ilçesi bu kez sokakta başıboş gezen atlarla haber oldu. O anlara tanıklık eden vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

O ANLAR KAYIT ALTINA ALINDI

Namık Kemal Mahallesi'nde sokaklarda dolaşan başıboş beyaz atları görenler, telefonlarıyla fotoğraf ve videolarını çekti. Trafikteki sürücülere zor anlar yaşatan ve çöp kenarında yiyecek arayan atlar, bir süre sonra gözden kayboldu.