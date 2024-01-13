Görüntü İstanbul'dan! Başıboş atlar sokak ortasında geziyor
Esenyurt sokaklarında dolaşan başıboş atları gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Trafikteki sürücülere zor anlar yaşatan atlar, bir süre sonra gözden kayboldu.
Son dönemlerde asayiş olaylarıyla gündeme gelen İstanbul'un Esenyurt ilçesi bu kez sokakta başıboş gezen atlarla haber oldu. O anlara tanıklık eden vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.
O ANLAR KAYIT ALTINA ALINDI
Namık Kemal Mahallesi'nde sokaklarda dolaşan başıboş beyaz atları görenler, telefonlarıyla fotoğraf ve videolarını çekti. Trafikteki sürücülere zor anlar yaşatan ve çöp kenarında yiyecek arayan atlar, bir süre sonra gözden kayboldu.