Esenyurt'ta mobilya yüklü kamyonet devrildi
Esenyurt Haramidere Bağlantı Yolu'nda mobilya yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpıp devrildi. Sürücü yara almadan kurtulurken, kamyonetin kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.
Esenyurt'ta mobilya yüklü kamyonet bariyere çarparak devrildi.
Haramidere Bağlantı Yolu'nda Akın A. idaresindeki 16 ALY 995 plakalı mobilya yüklü kamyonet, sürücüsünün henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücüyü olay yerinde kontrolden geçirdi.
Kamyonetteki mobilyaların boşaltılmasının ardından araç, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Çalışmalar sırasında bir bölümü trafiğe kapatılan yol, kamyonetin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.