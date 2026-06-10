Haberler

Esenyurt'ta banka şubesine silahla ateş açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta bir banka şubesine gece saatlerinde motosikletle gelen kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş açıldı. Sabah fark edilen kurşun izleri üzerine polis inceleme başlattı.

Esenyurt'ta bir banka şubesine gece saatlerinde silahla ateş açıldı.

İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'ndaki özel bir bankanın şubesine, gece saatlerinde motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahla ateş açtı.

Sabah şubeyi açmak için gelen personel, kurşun izlerini görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri banka şubesinin çevresine güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı, delil topladı.

Polisin, silahla ateş açan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler

'Gazze Kasabı'ndan Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mertens'ten Galatasaray'a beklenmedik cevap

Galatasaraylıları bu kez bayağı üzdü
Dervişoğlu: 'Öcalan'a özgürlük mitingleri yapacaklarmış, ben de Tandoğan Meydanı'na çıkacağım

"Onlar miting yapıyorsa ben de Tandoğan'a çıkacağım"
Eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’a 60 yılı aşan hapis cezası

Eski Belediye Başkanına 60 yılı aşan hapis cezası
Irmak öğretmen, görev yaptığı sınıfını resmen baştan yaratmış

Irmak öğretmenden kahreden görüntüler! Sınıfını çiçek gibi yapmış
Kaldırım taşıyla cinayet davasında tahliye kararı

Kaldırım taşıyla cinayet davasında aileyi yıkan karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubunu ayağa kaldıran İsrail sözleri

Erdoğan'dan parti grubunu ayağa kaldıran İsrail sözleri
A Milli Takım'da neler oluyor? Kerem çıldırdı

A Milli Takım'da neler oluyor?