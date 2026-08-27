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Esenyurt'ta kamyonetle bakır kablo hırsızlığı kamerada

Esenyurt'ta kamyonetle bakır kablo hırsızlığı kamerada
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Esenyurt'ta kamyonetle gelen 3 şüpheli, yaklaşık 49 kilo ağırlığında ve piyasa değeri 20 bin lira olan bakır kabloları çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ESENYURT'ta kamyonetle gelen 3 şüpheli yaklaşık 49 kilo ağırlığında bakır kablo çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasıyla kaydedilirken, bakır kabloların piyasa değerinin yaklaşık 20 bin lira olduğu öğrenildi.

Olay 22 Ağustos Cumartesi günü saat 13.30 sıralarında Adile Naşit Bulvarı'nda meydana geldi. İş yerinin bulunduğu noktaya kamyonetle gelen 3 şüpheli aracı başka bir otomobilin yanına park etti. Şüpheliler araç üzerinde bulunan piyasa değeri yaklaşık 20 bin liralık bakır kabloyu kamyonete aldı. 3 şüpheli bu sırada yanlarına yaklaşan bir kişiyi görünce olay yerinden uzaklaştı. Bakır kabloların yerinde olmadığını gören iş yeri sahibi güvenlik kamera kayıtlarıyla polise giderek şikayetçi oldu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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