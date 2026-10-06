Esenyurt'ta 5 katlı binanın 4. katında çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

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ESENYURT'ta 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi 1897'nci Sokak'ta çıktı. 5 katlı binanın 4'üncü katındaki daireden henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yoğun duman nedeniyle içeride mahsur kalan 5 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı