Esenyurt'ta 4 binanın çatısındaki yangına müdahale ediliyor
Esenyurt Pınar Mahallesi'nde bir binanın çatısında başlayan yangın, bitişik nizamdaki 3 binaya daha sıçradı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerinde müdahaleyi sürdürüyor.
Esenyurt'ta bir binanın çatısında başlayıp bitişik nizamdaki 3 binanın çatısına da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Pınar Mahallesi 1250. Sokak'ta bulunan bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler bitişik nizamdaki 3 binanın çatısına da sıçradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye de yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Alper Korkmaz