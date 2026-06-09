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Esenyurt'ta 4 binanın çatısındaki yangına müdahale ediliyor

Esenyurt'ta 4 binanın çatısındaki yangına müdahale ediliyor
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Esenyurt Pınar Mahallesi'nde bir binanın çatısında başlayan yangın, bitişik nizamdaki 3 binaya daha sıçradı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerinde müdahaleyi sürdürüyor.

Esenyurt'ta bir binanın çatısında başlayıp bitişik nizamdaki 3 binanın çatısına da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Pınar Mahallesi 1250. Sokak'ta bulunan bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler bitişik nizamdaki 3 binanın çatısına da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye de yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz
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