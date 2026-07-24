Haberler

Esenyurt'ta 16. Kattan Düşen Genç Hayatını Kaybetti, 5 Şüpheli Adliyede

Esenyurt'ta 16. Kattan Düşen Genç Hayatını Kaybetti, 5 Şüpheli Adliyede
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta iddiaya göre arkadaşlarıyla eğlenmeye geldiği sitede kavga sonrası Emirhan Yıldız (28) 16. kattan düşerek öldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, ifadelerinde Yıldız'ın kendini pencereden attığını öne sürdü, adliyeye sevk edildi.

ESENYURT'ta, iddiaya göre Emirhan Yıldız (28), arkadaşlarıyla eğlenmeye geldiği sitede çıkan kavga sonrasında 16'ncı kattan düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında Koza Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre Emirhan Yıldız, 4 arkadaşı ile birlikte geldiği sitede 16'ncı kattan düştü. Arkadaşları ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yıldız'ın düştüğü alana gelen itfaiye ekipleri, gencin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Emirhan Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emirhan Yıldız'ın daire içerisindeki arkadaşlarıyla kavga ettiği ve kavgadan kısa bir süre sonra 16'ncı kattan düştüğü öne sürüldü. Olayla ilgili evde bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

İFADELERDE PENCEREYE YÖNELDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Şüpheliler ifadelerinde, Emirhan Yıldız'ın M.G.'yi darbettiğini, araya girenlerin müdahalesiyle olayın yatıştırıldığını belirtti. Şüpheliler, bir süre sonra Yıldız'ın aniden yerinden kalkarak pencereye yöneldiğini ve müdahale etmelerine fırsat kalmadan kendisini aşağı attığını öne sürdü.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel'den iddialı sözler

Namazı kılıp basının karşısına geçti! Özgür Özel'den iddialı sözler
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu

Özgür Özel CHP'den istifa etti! İşte kurduğu partinin ismi

Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Parti'nin logosu için olay benzetme

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim gitti, kim kaldı? İşte CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılan 91 milletvekili

'Baba ocağı'nı bırakıp Yeni Parti'ye katılan 91 vekil belli oldu
Bir bitmediniz! Fatma Soydaş'tan sonra şimdi de bu çıktı

Bir bitmediniz! Fatma Soydaş'tan sonra şimdi de bu çıktı
Fatih Altaylı Ahbap soruşturmasında ifade verdi

Ünlüler bir bir adliyeye geliyor: Fatih Altaylı da ifade verdi
Bengü’den sert tepki: Estetik konuşmayalım, çok sinirim bozuluyor

Bengü’den sert tepki: Estetik konuşmayalım, çok sinirim bozuluyor
ATM'de bunu gören işlem yapmadan uzaklaşsın

Aman dikkat! ATM'de bunu gören işlem yapmadan uzaklaşsın
Mansur Yavaş'a anket şoku

Yavaş'ı şoke edecek seçim anketi

Eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel adliyede bu sözlerle karşılandı: Katiller!

Adliye önünde öfkeli kalabalık tarafından karşılandı: Katiller!