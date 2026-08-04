Esenyurt'ta Sahipli Köpek Alaş Belediye Barınağında Ölü Bulundu; Şenel Çifti Otopsi ve Adalet İstiyor

ESENYURT'ta Mine Şenel'in 10 yıldır baktığı 'Alaş' isimli köpeği, iş yerinin önündeyken iddiaya göre sokak köpeği sanılarak belediye ekiplerince götürüldü. Mine Şenel ve eşi İbrahim Şenel, 4 gündür aradıkları köpeği barınakta ölü olarak buldu. Barınak önünde sinir krizi geçiren Şenel "Neden öldüğünü, otopsi raporunu istiyoruz. Suçu olan herkesin cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Barınak önünde yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 26 Temmuz Pazar günü 08.30 sıralarında Esenyurt'ta meydana geldi. İddiaya göre, Esenyurt'ta Mine ve İbrahim Şenel çiftinin yaklaşık 10 yıldır baktığı ve mikroçipli olduğu belirtilen 'Alaş' isimli köpek, iş yerinden 08.30 sıralarında uzaklaştıktan sonra belediye ekiplerince götürüldü. Köpek sahipleri, günlerce yaptıkları aramalara rağmen Alaş'a ulaşamadı. Şenel çifti 30 Temmuz Perşembe günü bir görevlinin gönderdiği video sayesinde köpeğin belediye barınağında olduğunu öğrendi. Barınağa giden çift köpeğin öldüğünü öğrendi

'ALAŞ'IN DÜKKANIMIZA AİT OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORLARDI'

İbrahim Şenel, "Köpeğimizin adı Alaş; yaklaşık 10 senedir mahallemizde ve dükkanımızda kalıyor. Cinsi kırma olup 11 yaşında. 10 senedir bizimle. Küçükken aldık, bakıyoruz. Dükkanımızın köpeğidir. Gıda, barınma ve her ihtiyacı dükkanımız tarafından gideriliyor. Köpeğimiz sahiplidir; belgeleri vardır; ayrıca bir belge düzenlendi. Esenyurt barınak görevlileri tarafından yasal olmayan ve tarihleri oynatılarak bir karne daha oluşturuldu. Köpeğimizin karnesi vardı, mikroçipliydi. Aynı zamanda Esenyurt barınak görevlileri de Alaş'ın dükkanımıza ait olduğunu çok iyi biliyorlardı. Olay şöyle oluyor. 26 Temmuz sabah saat 08.30'da Alaş dükkanımızdan çıkıyor. Biz ilk başta kaybolduğunu düşündük; aramaya kalktık. 30 Temmuz 2026 Perşembe günü ismini bilmediğimiz bir barınak görevlisinden bize bir video atıldı. Köpeğin burada olduğu hatta o görüntüde de mevcut" dedi.

'SOKAK SOKAK ARADIK'

Şenel, "Bahçeşehir Esenyurt genelinde, işletmemizin motokuryeye dayalı bir işleyişi olduğu için hemen hemen çevre civarında 400-500'e yakın motor kurye Alaş'ı sokak sokak aradı. Alaş böyle bir uyuşturucu iğneyle yıkılabilecek bir köpek olduğuna inanmıyorum. Barınak görevlilerinin de attığı videodan görürsünüz. Alaş'ın sol tarafında bir leke oluşmuş. Halen o lekenin ne olduğunu çözemedik. Tahminimi söylüyorum. İğneyi attıktan sonra ya ikinci iğneyi attılar ya da sol bölgesine bir şey uygulandı ama onun ne olduğunu şu an için çözemedik. Saat 15.00'ten sonra ölüm haberini aldık, barınağa gittim. Köpeğimi istedim. Köpeğimi alıp otopsi yaptıracaktım" ifadelerini kullandı.

'TEK İSTEĞİM KÖPEĞİMİ ALMAKTI'

Şenel, "Neden öldü. Benim çeşmeden içme suyu bile içirmediğim köpeğim neden öldü. Sebebini öğrenmek için hayvanımı istedim. Esenyurt barınak müdürü videolarından da izleyeceğiniz gibi değişik tavırlarda bulunuldu. 20 kişi birden üzerime çullandılar. Ben ısrarla 'Köpeğimin ölüsünü istiyorum' dememe rağmen beni oradan çıkarmaya çalıştılar." dedi.

'ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİNE BAĞLI ÖLDÜĞÜ SÖYLENDİ'

Alaş'a uzun yıllar bakan Mine Şenel ise, "Sabah saatlerinde barınağa gittim, ilk olarak görmek istedim. Sonuç olarak sahiplendirme için benden belgeler istendi; 'Görebilir miyim' dedim. Buraya kadar gelmişim sonuç olarak. 'Gidemezsiniz, göremezsiniz, bakamazsınız' denildi. Köpeğimizin öldüğü söylenmedi. Biz bulduğumuz yöntemlerle Alaş'ın alındığını öğrendiğimiz ve sahiplendirilmek istendiği için 'Belgelerinizi tamamlayın, öyle gelin' denildi. Gerekli belgeleri götürmüştüm, veteriner hanım oturdu. Tekrar bir karne çıkarıldı. Hatta 'Çip mi tekrar takıldı' dedim. Bir duraksandı. 'Hayır, çipi güncellendi' denildi. Peki dedim. Bütün belgeler tamamlandıktan sonra bana bir köpek getirdiler. 'Bu mu' dediler. 'Hayır, bu değil' dedim. Benim köpeğim gayet bakımlı, gayet tüyleri aktif, gayet canlı bir hayvandı, candı. Bana komple barınağı gezdirdiler. Hayır, benim canım burada yoktu. Olsa benim sesime tepki verirdi. Bu arada veteriner hekim biriyle mesajlaşıyor durdu ve bana 'Sizin hayvanınız ölmüş' dedi. 'Nasıl dedim'. Bu kadar, ölmüş. Çoklu organ yetmezliğine bağlı öldüğü söylendi. Onlara Pazar günü aldıklarını ve Salı günü Alaş'ın hayatını kaybettiğini söylediler. Öldüğüne dair yarım çekilmiş, beyaz bir yerde resim gösterdiler. Bizim köpeğimiz sahipli bir köpekti ve kulağında küpe yoktu. Kulağına küpe takılmış. Bize göre bizim canımız alındığında narkozun etkisiyle artık uyguladıkları her neyse, tabii ki yaşı da olduğu için 10 yaşında bir köpekti, buna dayanamadı ve alındığı yerde hayatını kaybetti. Neden öldüğünü, otopsi raporunu istiyoruz. Suçu olan herkes cezalandırılsın" dedi.

'O BİR KÖPEK DEĞİL BİZİM İÇİN BİR CANDI'

Şenel, "Otopsi talep ettik ama dediğim gibi hayvanımızın başka bir tarihte alındığını söylüyorlar ama bu tarihte bize verdikleri karnede tarihlerde oynama var. Bu tarihlerde bizim hayvanımız alınmadı. Bize herhangi bir uyarı yapılmadı. Evet, orada bir tartışma çıktı, çünkü onlar sahipsiz bir can olduğunu sandılar bence, kulağına küpe takarak olayı kendilerince kapattılar ama bizim canımız 10 seneden beri bizimle birlikte. O bir hayvan değil, o bir köpek değil, o bizim için bir candı, bir bireydi. Biz hakkımızı istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı