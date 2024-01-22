Esenyurt'ta sokak sokak gezip 10 kişiyi bıçaklayan şahıs yakalandı
Esenyurt'ta, 2'si ağır 10 kişiyi bıçakla yaralayıp kaçan şahıs polis ekiplerince yakalandı. Şahsın 14 suç kaydı olduğu belirlenirken, bıçaklama olayından önce evleri taşladığı ortaya çıktı. Saldırganın evleri taşlama anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Esenyurt'ta, 2'si ağır 10 kişiyi bıçakla yaralayıp kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
10 KİŞİYİ BIÇAKLA YARALAYAN SALDIRGAN YAKALANDI
Alınan bilgiye göre, ilçenin farklı bölgelerinde bıçakla dolaşan şüpheli, 10 kişiyi yaraladı. Yaralıların 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. İhbar üzerine sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.
ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN 14 SABIKASI VAR
Olay yerlerinde inceleme yapan polis ekipleri, kimliği belirlenen Abdullah Ö.'yü yakaladı. Şüphelinin çeşitli suçlardan 14 sabıkasının olduğu öğrenildi. Öte yandan, saldırganın bıçakla yolda giderken iş yerine girip bir kişiyi bıçakladığı görüntüler güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
EVLERİ DE TAŞLAMIŞ
Ayrıca saldırganın evleri de taşladığı öğrenildi. Şahsın evleri taşlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.