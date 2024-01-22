Esenyurt'ta sokak sokak gezip 10 kişiyi bıçaklayan şahıs yakalandı

Esenyurt'ta, 2'si ağır 10 kişiyi bıçakla yaralayıp kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

10 KİŞİYİ BIÇAKLA YARALAYAN SALDIRGAN YAKALANDI

Alınan bilgiye göre, ilçenin farklı bölgelerinde bıçakla dolaşan şüpheli, 10 kişiyi yaraladı. Yaralıların 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. İhbar üzerine sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN 14 SABIKASI VAR

Olay yerlerinde inceleme yapan polis ekipleri, kimliği belirlenen Abdullah Ö.'yü yakaladı. Şüphelinin çeşitli suçlardan 14 sabıkasının olduğu öğrenildi. Öte yandan, saldırganın bıçakla yolda giderken iş yerine girip bir kişiyi bıçakladığı görüntüler güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

EVLERİ DE TAŞLAMIŞ

Ayrıca saldırganın evleri de taşladığı öğrenildi. Şahsın evleri taşlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.