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Esenyurt'ta sokak sokak gezip 10 kişiyi bıçaklayan şahıs yakalandı

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Esenyurt'ta, 2'si ağır 10 kişiyi bıçakla yaralayıp kaçan şahıs polis ekiplerince yakalandı. Şahsın 14 suç kaydı olduğu belirlenirken, bıçaklama olayından önce evleri taşladığı ortaya çıktı. Saldırganın evleri taşlama anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta, 2'si ağır 10 kişiyi bıçakla yaralayıp kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

10 KİŞİYİ BIÇAKLA YARALAYAN SALDIRGAN YAKALANDI

Alınan bilgiye göre, ilçenin farklı bölgelerinde bıçakla dolaşan şüpheli, 10 kişiyi yaraladı. Yaralıların 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. İhbar üzerine sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN 14 SABIKASI VAR

Olay yerlerinde inceleme yapan polis ekipleri, kimliği belirlenen Abdullah Ö.'yü yakaladı. Şüphelinin çeşitli suçlardan 14 sabıkasının olduğu öğrenildi. Öte yandan, saldırganın bıçakla yolda giderken iş yerine girip bir kişiyi bıçakladığı görüntüler güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı

EVLERİ DE TAŞLAMIŞ

Ayrıca saldırganın evleri de taşladığı öğrenildi. Şahsın evleri taşlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı

Kaynak: AA / Güncel

Esenyurt Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (12)

Halit:

14 sabıkası var suçu meslek yapmış salınması yanlış

264
6
yanıtYanıtla
Vedat Arman:

İdam şart.

253
9
yanıtYanıtla
Bursaspor Teksas:

Dempkk boşuna istemiyor CHPKK dannbu ilçeyi. Ortalığı karıştırmak için en iyi ilçe onlar için.

63
93
yanıtYanıtla
Sezgin Avcı:

Burada 1.5 milyon insan var karışmaz kardeşim biz buradayız merak etme

yanıt47
yanıt12
Ufuk Gökceoglu:

aynen kardeşim

yanıt11
yanıt6
Firat Tas:

Sen Bursa'yı düşün timsah

yanıt0
yanıt0
Abdullah :

Havuz medya yabancı uyruklu olduğunu sakliyor ucu hükümete dokunuyor diye

98
39
yanıtYanıtla
Sezgin Avcı:

Ya yeter abi dürüst vatandaşı koruyamiyorsaniz söyleyin kendi başımızın çaresine bakalım Adalet istiyoruz artık

112
6
yanıtYanıtla
Cenk Atılkan:

Haftaya aramızda

66
2
yanıtYanıtla
Yusuf Kartal :

Yarın yine gezer.

46
1
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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