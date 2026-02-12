Haberler

Esenyurt'ta ramazan için temizlik çalışmaları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt Belediyesi, ramazan ayının yaklaşmasıyla temizlik çalışmalarını artırarak, ilçe genelindeki çöp konteynerlerini yıkayıp dezenfekte etti. Bu çalışmalar, hijyenik bir ibadet ortamı yaratmayı ve çevre sağlığını korumayı hedefliyor.

Esenyurt Belediyesi, ramazan ayının yaklaşmasıyla ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik ortamda ibadetlerini yerine getirebilmesi ve günlük yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sahaya indi.

Çalışmalar kapsamında mahallelerde bulunan çöp konteynerleri özel yıkama araçlarıyla detaylı temizlenerek dezenfekte edildi. Kötü koku ve bakteri oluşumunun önüne geçilmesi hedeflenen uygulamayla hem çevre sağlığı korunuyor hem de ilçe estetiğine katkı sağlanıyor.

İlçede ramazan boyunca da temizlik çalışmaları artarak devam edecek.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası enflasyon tahminini artırdı! İşte yeni rakamlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okulu basıp katliam yapan saldırganın transseksüel bir genç olduğu tespit edildi

İşte okulu basıp katliam yapan saldırgan
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu

Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
İşçi olarak girdiği sektörde fabrika kurdu, 11 ülkeye ürün gönderiyor

İşçi olarak girdiği sektörde fabrika kurdu, 11 ülkeye ürün gönderiyor
Beren Saat ilk şarkısının klibiyle hayranlarını şaşırttı

İlk şarkısını çıkardı, klibini görenler tanıyamadı
Okulu basıp katliam yapan saldırganın transseksüel bir genç olduğu tespit edildi

İşte okulu basıp katliam yapan saldırgan
Öğrenci servisi tıra arkadan çarptı! Ölü ve yaralılar var

Öğrenci servisi tıra arkadan çarptı! Ölü ve yaralılar var
Maaş hesabı sil baştan! Emekliler için yeni zam sistemi geliyor

Maaş hesabı sil baştan! Emekliler için yeni zam sistemi geliyor