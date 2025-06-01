Esenyurt Belediyesi'nden Yetim ve Öksüz Çocuklara Bayram Öncesi Kişisel Bakım

Esenyurt Belediyesi, "Şefkat Makası" projesi kapsamında ilçe genelindeki yetim ve öksüz çocuklara Kurban Bayramı öncesinde ücretsiz tıraş ve kişisel bakım hizmeti verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Tebessüm Durağı" birimine bağlı ekipler, ilçedeki yetim ve öksüz çocuklar için harekete geçti.

Bayram öncesi çocukların kendilerini daha iyi hissetmeleri ve sosyal hayata güvenle katılmaları için başlatılan projede, kızların saç kesimi onların taleplerine göre yapıldı. Erkek çocuklar da hijyenik koşullarda uzmanlarca tıraş edildi.

Kişisel bakımın yanı sıra moral ve motivasyon desteği sunulan, bayrama kadar sürecek hizmetle çocuklara yalnız olmadıklarının hissettirilmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen "Tebessüm Durağı" görevlisi Yağmur Kabakçı, her hafta yetim ve öksüz çocuklar için farklı projeler yürüttüklerini belirtti.

Kabakçı, "Bugün onlar için buradayız, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bayram öncesinde grubumuzda yer alan tüm çocuklarımızın kişisel bakımlarını tamamlamayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.