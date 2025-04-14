Esenyurt Belediyesi'nden Personel Çıkarımları Hakkında Açıklama

Esenyurt Belediyesi, "3 bin 500 personele sahip bir belediyede 5,5 ayda 54 personelin iş akdinin hukuken geçerli olan haklı sebeplerle sona ermiş olması sıra dışı bir durum değildir." açıklamasını yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında belediye tarafından çok sayıda işçinin çıkarıldığı şeklinde asılsız haberlere yer verildiği belirtildi.

Belediyenin yaklaşık 3 bin 500 çalışanıyla Esenyurt'a en iyi hizmeti sunmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1 Kasım 2024 tarihinden bu yana hukuken haklı gerekçelerle iş akdi tek taraflı feshedilen çalışan sayısı toplam 54 olup, bunun 52'si Belediye Personel Şirketi (ESPAŞ) çalışanı işçi, geriye kalan 2 tanesi ise sözleşmeli memurdur. 3 bin 500 personele sahip bir belediyede 5,5 ayda 54 personelin iş akdinin hukuken geçerli olan haklı sebeplerle sona ermiş olması sıra dışı bir durum değildir. Buna mukabil, 1 Nisan-31 Ekim 2024 tarihleri arasında görev yapan belediye yönetimince 7 aylık dönemde toplam 222, ESPAŞ personelinin iş akdi tek taraflı şekilde feshedilmiştir."

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediyemizce iş akitleri tek taraflı olarak haklı sebepler ile feshedilenler arasında, işe gelmeden maaş alanlar, performans düşüklüğü ve iş disiplini ile kamu görevine yakışmayan davranışlarda bulunduğu tespit edilenler dışında, terör örgütüne üye olmak, uyuşturucu kaçakçılığı, ihaleye fesat karıştırma, belgede sahtecilik, belediyenin alacaklarının usulsüz şekilde silinmesi ve taşınmazlara ilişkin rayiç bedelin düşürülmesi gibi ciddi suçlardan sabıkalı olanlar veya haklarında soruşturma açılanlar bulunmaktadır."