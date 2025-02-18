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Esenyurt Belediyesi'nden Özel Çocuklar İçin Bilim Atölyeleri

Esenyurt Belediyesi'nden Özel Çocuklar İçin Bilim Atölyeleri
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Esenyurt Belediyesi, özel çocukların sosyal yaşama uyumunu artırmak için Bilim Atölyeleri düzenliyor. Uzman eğitmenler eşliğinde çeşitli bilimsel konularda eğitim alan çocuklar, hem sosyal aktiviteler yapıp hem de bilimin eğlenceli yönlerini keşfediyorlar.

Esenyurt Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi, özel çocukların sosyal yaşama uyumunu desteklemek amacıyla "Bilim Atölyeleri"ni hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, haftanın 5 günü eğitim verilen atölyelerde özel çocuklar uzman eğitmenler eşliğinde, güneş sistemi, gezegenler, besin zinciri ve asteroitler gibi birçok farklı bilimsel konuda bilgi edinme fırsatı buluyor.

Uygulamalı deneylerin de yapıldığı atölyelerde çocuklar öğrendiklerini pekiştiriyor ve bilimin eğlenceli yönlerini keşfediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fen Bilgisi öğretmeni Aslı Duygu, çocukların, kaynaştırma öğrencisi olarak eğitimlere katıldığını, diğer arkadaşlarıyla hem eğitim aldıklarını hem de çeşitli aktiviteler, deneysel çalışmalar ve soru çözümleriyle sosyalleşme imkanı bulduklarını belirtti.

Okuldaki öğretmen ve velilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını aktaran Duygu, "Bu da bizi çok mutlu ediyor. Esenyurt Belediyesi olarak her zaman özel gereksinimli öğrencilerimizin yanındayız ve destekçisiyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
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