Esenyurt Belediyesi'nden 26 Bin Kırtasiye Seti Dağıtımı
Esenyurt Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı başlangıcında 26 bin kırtasiye setini öğrencilere ulaştırmak üzere okullara dağıttı. Setler, özellikle ilkokul birinci sınıfa yeni başlayan öğrencilere yönelik hazırlandı.

Esenyurt Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk günü öğrencilere ulaştırılmak üzere, ilçedeki okullara 26 bin kırtasiye seti dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Vekili Can Aksoy'un duyurduğu eğitim destek programı kapsamında kırtasiye setinin dağıtımı, ilk ders zili çalmadan yapıldı.

Toplam 26 bin öğrenci için yapılan dağıtımdan en büyük payı, ilkokul birinci sınıfa yeni başlayanlar aldı.

Eğitim hayatlarına ilk adımı atan 18 bin 397 birinci sınıf öğrencisine yönelik hazırlanan ve tüm kırtasiye malzemelerini içeren setler, okullar açılmadan önce sıralara yerleştirildi. Diğer sınıflardaki ihtiyaç sahibi öğrenciler için de 7 bin 603 set, ilçedeki okullara ulaştırıldı.

Setlerde defter, kalem, boya seti, silgi, kalemtıraş gibi temel okul malzemeleri yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim hayatına en iyi şekilde başlaması için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize başarı dolu bir eğitim yılı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
