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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna itiraz

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Terör soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in avukatları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına soruşturmadaki MASAK raporu ile gizli tanık ifadesi tutanağının örneğinin kendilerine verilmelerini talep etti.

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in avukatları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına soruşturmadaki MASAK raporu ile gizli tanık ifadesi tutanağının örneğinin kendilerine verilmelerini talep etti.

ÖZER'İN EŞYALARININ İADESİ DE İSTENDİ

Avukatlar Hasan Sınar ve Hüseyin Ersöz, Başsavcılığa söz konusu taleplerine ilişkin dilekçeyi sundu. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sunulan ayrı bir dilekçede ise Özer'in evinde ve belediye başkanlığındaki makam odası ile aracında aramalarda ele geçirilen eşyaların hukuka aykırı şekilde alındığı iddia edilip, bunların işlem gerçekleştirilmeksizin taraflarına iade edilmesi gerektiği ifade edildi.

"SUÇ UNSURU OLUŞTURMAYAN DELİLLERLE TUTUKLANDI"

Avukat Hasan Sınar, Çağlayan Meydanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, müvekkilinin suç teşkil etmeyen, üzerine atılı suçun maddi unsurlarını oluşturmayan soyut ve somut delillerle tutuklandığını iddia etti.

Buna ilişkin yapılan itirazın reddedilmesi nedeniyle Anayasa Mahkemesine başvuruya ilişkin sürecin doğduğunu aktaran Sınar, "Bizim bu konudaki kanaatimiz müvekkilimiz Ahmet Özer hakkında ortaya konulan soyut ve mesnetsiz iddiaların hiçbir biçimde suçun oluştuğu noktasında yeterli suç şüphesini oluşturmadığı dolayısıyla müvekkilimiz hakkında derhal tahliye ve ardından kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi yönündedir." dedi.

Sınar, savcılık aksi kanaatte ise iddianame düzenlenmesini ve kovuşturma aşamasına geçilmesini, kısıtlılık kararının kaldırılarak, müvekkilinin üzerine atılı suçlara ilişkin tam olarak vakıf olmak, buna uygun savunma oluşturmak için kendilerine imkan tanınmasını talep ettiklerini dile getirdi.

Avukatlardan Hüseyin Ersöz ise "Hem kısıtlama kararı kapsamında olmayan evrakın hem de tutuklama kararında gerekçe olarak gösterilen hususların ve delillerin de aynı şekilde tarafımıza verilmesi talebimiz var." ifadelerini kullandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna itiraz
Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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