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Esenyurt Akçaburgaz'da yorgan atölyesindeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi 3002 Sokak'ta yorgan üretilen tek katlı atölyede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında atölyede hasar oluştu; çalışanlar dışarı çıktı.

Esenyurt'ta yorgan üretimi yapılan atölyede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Akçaburgaz Mahallesi 3002 Sokak'ta yorgan üretilen tek katlı atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının büyümesiyle iş yerinde bulunan çalışanlar dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında atölyede hasar oluştu.

Kaynak: AA
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