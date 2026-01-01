Haberler

İş makinesi yolu açtı, sağlık ekipleri hastaya müdahale etti

Ağrı'nın Hamur ilçesindeki Esenören köyünde rahatsızlanan Melik Koçak, yoğun kar yağışı nedeniyle sağlık ekiplerine zor ulaşıldı. İş makinesi yardımıyla köye ulaşan ekipler, yüksek ateş ve öksürük şikayeti olan Koçak'a müdahale etti.

AĞRI'nın Hamur ilçesine bağlı Esenören köyünde rahatsızlanan Melik Koçak'a (44) sağlık ekipleri iş makinesinin yolu açmasıyla ulaştı.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Hamur ilçesine bağlı Esenören köyünde yaşayan Melik Koçak, gece saatlerinde rahatsızlandı. Yüksek ateş şikayeti olan Koçak için yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, kar temizleme kepçesinin yolu açmasıyla köye ulaşabildi. Yüksek ateş ve öksürük şikayetleri bulunan Melik Koçak, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
