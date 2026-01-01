İş makinesi yolu açtı, sağlık ekipleri hastaya müdahale etti

AĞRI'nın Hamur ilçesine bağlı Esenören köyünde rahatsızlanan Melik Koçak'a (44) sağlık ekipleri iş makinesinin yolu açmasıyla ulaştı.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Hamur ilçesine bağlı Esenören köyünde yaşayan Melik Koçak, gece saatlerinde rahatsızlandı. Yüksek ateş şikayeti olan Koçak için yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, kar temizleme kepçesinin yolu açmasıyla köye ulaşabildi. Yüksek ateş ve öksürük şikayetleri bulunan Melik Koçak, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.