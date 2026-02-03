Haberler

Esenler'de yangında bulunan cesetlerin aralarında husumet bulunan 2 ortağa ait olduğu belirlendi

Güncelleme:
Esenler'de bir iş yerinde çıkan yangında 2 ceset bulundu. Soruşturma sonucunda, alacak verecek meselesinden ötürü eski ortağını öldüren kişinin, aynı silahla intihar ettiği tespit edildi. Olayın nedeni ve detayları araştırılıyor.

Esenler'de yanan iş yerinde 2 ceset bulunmasına ilişkin soruşturmada, alacak verecek meselesinden dolayı aralarında husumet bulunan eski ortağını silahla vurarak öldüren kişinin aynı silahla yaşamına son verdiği tespit edildi.

Tuna Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir iş yerinde çıkan yangında itfaiye ekiplerinin 2 ceset bulmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin olayın ardından yaptığı incelemelerde Ş.Y'yi (45) silahla vurup öldüren İ.A'nın (48) aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Yapılan araştırmalarda, iki kişinin bir süre önce aynı iş yerini beraber işlettikleri, aralarında alacak verecek meselesinden dolayı husumet bulunduğu, olayın bu sebepten meydana geldiği tespit edildi.

İş yerinde çıkan yangının binanın alt katındaki atölyede bulunan motosikletin üzerine yağ dökülüp yakılması sonucu meydana geldiği bilgisine ulaşıldı.

Olay

Esenler Tuna Mahallesi'ndeki bir iş yerinde akşam saatlerinde çıkan yangına müdahale için giden itfaiye ekipleri 2 kişinin cesedini bulmuştu.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, duman tahliyesinin ardından yapılan kontrollerde yerde başından vurulmuş halde bulunan kişinin Ş.Y, kucağında tabanca olan kişinin ise İ.A. olduğu belirlenmişti.

