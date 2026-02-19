Haberler

Esenler'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Esenler'de yol ayrımında bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri müdahale ederek, sürücüyü hastaneye kaldırdı. Olayın yaşandığı bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Esenler'de, yol ayrımında bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Hal yolu otogar istikametinde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak yol ayrımında bariyere çarptı. Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından sürücüyü hastaneye götürdü.

Kaza nedeniyle otogar istikametinde yoğunluk oluştu.

Devrilen aracın olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk
